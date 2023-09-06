الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الأربعاء في معظم مناطق الجمهورية، نتيجة تأثير البلاد بــ الكتل الهوائية صحراوية قادمة من مناطق شديدة الحرارة في شبه الجزيرة العربية، وستؤثر على الحالة الجوية في البلاد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأشارت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 مئوية، وفي السواحل الشمالية ستصل إلى 36 درجة مئوية، ومع ذلك ستكون نسبة الرطوبة منخفضة.

وتابعت: من المتوقع أن يكون الجو شديد الحرارة خلال فترة النهار في معظم مناطق الجمهورية، في حين ستكون المساء والليل مائلة للحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الاثنين، ومع يوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة في العودة إلى المعدل الطبيعي، وسيبدأ الانخفاض واستعادة الأجواء المعتادة. ومن المحتمل أن يكون هناك رياح وأتربة غدًا، نظرًا لأننا في فترة انتقالية من الصيف إلى الخريف، وقد تحدث تقلبات في حالة الطقس.