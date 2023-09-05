الأرصاد تكشف موعد ذروة درجات الحرارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية في معظم أنحاء الجمهورية والتحسن الملحوظ خلال فترات النهار والليل، وتحديدا في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، ومن المتوقع أن نبدأ غدًا ارتفاعًا في درجات الحرارة يكون ملحوظًا بشكل أكبر في يوم الخميس ويوم الجمعة اللذين سيمثلان ذروة الارتفاع في قيم الحرارة، وستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية في الظل وسنشعر أنها 40 درجة مئوية بسبب شدة الإشعاع الشمسي ووجود نسب رطوبة في الجو.

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فترات النهار سنشهد ارتفاعا طفيفا في قيم الحرارة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “في فترات النهار، سنشهد ارتفاعًا طفيفًا في قيم الحرارة عن أمس بنحو درجة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية مع وجود نسب رطوبة في الجو خلال فترة النهار سنشعر أنها 37 أو 38 درجة مئوية، لكن مازلنا في الأجواء الحارة الرطبة نهارًا”.

الإحساس بوجود نسب رطوبة مستمرة معنا حتى الأيام المقبلة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الإحساس بوجود نسب رطوبة مستمرة معنا حتى الأيام المقبلة حتى غد الأربعاء، حيث سنبدأ من غدٍ التأثر بكتل هوائية صحراوية تكون منخفضة في نسب الرطوبة، ولكن سنشعر بارتفاع درجات الحرارة.

