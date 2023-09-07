الأمن يضبط عامل متهم بالنصب على المواطنين في المنيا

تمكنت قوات الأمن من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول

على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وارتكابه عدد (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.