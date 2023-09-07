في ثالث زيارة خارجية.. البرهان يصل الدوحة

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الخميس، إلى الدوحة بقطر، في ثالث جولة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم الدعم السريع، منذ قرابة خمسة أشهر.

وفي بيان لمجلس السيادة السوداني، "سيجري (البرهان) خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ومحمد بن إبراهيم سفير قطر لدى السودان.

وأفاد المجلس الذي يتولى البرهان رئاسته، في بيان الخميس، بأنه "توجه .. صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية".

وأضاف المجلس في بيانه بأن البرهان "سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليا مذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

المحطة الخارجية الثالثة للبرهان

تُعد قطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع، وذلك بعد زيارته لمصر في 29 أغسطس واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، كما زار الاثنين الماضي دولة جنوب السودان والتقى برئيسها سلفا كير.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد، سعيا لإيجاد حل للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو خمسة آلاف شخص وتهجير 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو 5 آلاف شخص وتهجير 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

وفي الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر 3.6 ملايين شخص نزحوا داخليا.

كما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن قرابة 950 ألف لاجئ وطالب لجوء وعائد التمسوا الأمان خارج السودان وخصوصا في تشاد ومصر وجنوب السودان.

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