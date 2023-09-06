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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سامح شكري يشيد بدور الجامعة العربية تجاه أزمة السودان

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الجامعة العربية تعاملت بالسرعة والكفاءة المطلوبة تجاه أزمة السودان، وعقدت اجتماعًا عاجلًا لبحث الأزمة فور اندلاعها وصدر عنه قرار بشأن آلية التعامل مع الأزمة والتنسيق لضمان وحدة وسلامة السودان، ورفض كل محاولات التدخل الخارجي والتواصل مع الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار.

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  وأضاف خلال كلمته اليوم الأربعاء أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : "كما نجحنا في إعادة سوريا للجامعة العربية ومساعدة الأشقاء لتجاوز الأزمة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها كخطوة لحل الأزمة".

 حرص المجلس الوزاري للجامعة في بذل الجهود للتعاطي مع القضية الفلسطينية:

 وأكد حرص المجلس الوزاري للجامعة في بذل الجهود للتعاطي مع القضية الفلسطينية، متابعًا: "عقدنا جلسة طارئة غير عادية للتأكيد على الثوابت العربية والموقف العربي الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وعودة إسرائيل لحدود 67 والتأكيد على حل الدولتين".

 وأعرب عن رفض الجامعة المساس بالأقصى وعدم التعرض للشعب الأعزل.

 كما أكد رفض الموقف الإثيوبي الأحادي بملء وتشغيل سد النهضة، وقال: «نؤكد أنه لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم يلبي مصالح الجميع».

 وانطلق منذ قليل اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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