أمريكا تُعاقب شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان

فرضت "الولايات المتحدة"، عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع في السودان، بمن فيهم شقيق قائد قوات الدعم، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان: "تستهدف العقوبات عبدالرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي تتهم قواته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

قائد قوات الدعم السريع:

وأضاف البيان: "استهدفت العقوبات قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبدالرحمن جمعة، لتورطه في الفظائع التي ترتكبها قواته في هذه المنطقة".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها اشتباكات وقصفًا مدفعيًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والتحديات التي تواجه فرق المساعدات الإنسانية.

هذا وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى تستهدف الشعب والدولة، مؤكدًا أن الحرب تهدد بتفتيت وحدة البلاد.

ويأتي ذلك مع تواصل المعارك وقصف طائرات الجيش نقاط تمركز للدعم السريع قرب الخرطوم.

وكشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق، أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.