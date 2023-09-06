الداخلية تُكثف جهود ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (حاصل على دبلوم تجارة "محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل") حال تواجده بمحافظة الأقصر.

ضبط ( عاطل "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن 7 سنوات") حال تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق.

ضبط (عاطل"مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 25 قضية "تبديد - ضرب - سرقة - إستيلاء") حال تواجده بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البرى.

ضبط (عامل"مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 3 سنوات") حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.