لجنة وزارية عربية برئاسة مصر تناقش التدخلات التركية في الشئون الداخلية العربية



عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعا اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمنعقدة على هامش أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.



وانعقدت اللجنة برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة العربية.

وتناقش اللجنة، التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية، وسترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم.