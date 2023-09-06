عاجل
وزير النقل: تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لجنة وزارية عربية برئاسة مصر تناقش التدخلات التركية في الشئون الداخلية العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية


عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعا اليوم  الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية المصري  سامح شكري، والمنعقدة على هامش أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

txt

سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير خارجية كوبا

txt

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الأمريكي


وانعقدت اللجنة برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة العربية.
وتناقش اللجنة، التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية، وسترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم.

مواد متعلقة

سامح شكرى: "اليابان تحتل مكانة خاصة في العالم العربي لمواقفها السياسية المتوازنة"

سامح شكري يلتقي وزير خارجية فلسطين

سامح شكرى يسلم رسالة السيسى إلى رئيس جنوب السودان
الجريدة الورقية