الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية يشيد بمؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

الدكتور جلال غانم
الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية خلال اللقاء

وصل فجر الخميس ٧ سبتمبر 2023م الدكتور فايد محمد سعيد مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لشئون الفتوى والسكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م.

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اختيار موضوع يسهم في نشر الوسطية والاعتدال 

وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث أشاد الدكتور فايد، بالرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" وهو موضوع الساعة المُلح، نظرًا لسوء استخدام البعض لهذه الوسائل.

وأكد أن وزارة الأوقاف المصرية وُفِّقت بقيادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في اختيار الموضوع الذي يسهم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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