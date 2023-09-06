علماء الأوقاف يتحدثون عن "التعليم عن بُعد وضوابطه" في 27 محافظة

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "التعليم عن بُعد وضوابطه"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن التطوُّر المتسارع في التقنيات المعلوماتيَّة والاتصال الحديثة ساعد على رواج استخداماتها التعليميَّة، مما أدى إلى زيادة كفاءة أشكال التعليم عن بُعد، وأن تعدد القنوات التعليميَّة، عنصر جوهري في منظومة التعليم عن بعد المتكاملة بما يسهم بقوة في معالجة قضية البعد المكاني، وأن الاستغلال الناجح للتقنيات المعلوماتيَّة والاتصالات الحديثة في التعليم عن بُعد، والتعليم مُتعدِّد القنوات، يمثل تحديًا ليس بالهين، مما يستوجب علينا ضرورة الاستخدام الأمثل للساحة الرقمية، وأن علينا أن نعظم إيجابيات استخدامها، وأن نحد من ضررها ومخاطرها وبخاصة على الشباب، وأننا في حاجة ماسة إلى التوازن بين التواصل المباشر والتواصل الرقمي، فليس أحدهما بديلًا عن الآخر.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد بلال.‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سلامة الشرقي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمزة بن عبد المطلب.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغربي.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو زنيمة الجديد.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرزاق.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوفيق.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفران.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمدة.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصلاحي.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنوفية.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباس بن عبد المطلب ( رضي الله عنه).

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد طوسون أبو جبل.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البري.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصفا.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد هاشم.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المصطفى.