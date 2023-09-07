تفاصيل لقاء رئيس " تجارية الإسماعيلية" بالتجار المشاركين في معرض أهلًا مدارس

التقى أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، وجلال أبو الطاهر «نائب أول» وأسامة العدوي «نائب ثان»، أحمد سامي سليم «أمين مساعد صندوق»، و من أعضاء مجلس الإدارة كلا من أحمد موسي، حاتم العدوي، محمد عبد المحسن، صابر همام، علي العدوي، محمد السيد مدير الغرفة، ببعض التجار المشاركين في معرض « اهلا مدارس» 2023، لمناقشة آخر الإستعدادات الأخيرة لإفتتاحه الرسمي، منتصف سبتمبر الجاري، حسب توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية رئيس الوزراء ومحافظ الإسماعيلية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية ومديرية التموين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس تجارية الإسماعيلية، علي أهمية طرح السلع بسعر الجملة تضامنا مع المواطنين، قائلا: "كل التجار المشتركين في المعرض، تم إنتقاءهم من كبار التجار ومستوردي السلع والهدف هو تقليل حلقات التداول ليكون من التاجر الكبير إلى المواطن مباشرة".

جانب من الاجتماع

وأوضح « الشافعي»، أن تجارية الإسماعيلية هي «بيت التجار»، وأن الهدف الأول من إقامة معرض « اهلا مدارس»، هو دعم محدودي الدخل وتوفير المستلزمات الدراسية لجميع الفئات العمرية، مشيرا إلي أهمية المتابعة الدورية خلال فترة إقامة المعرض علي مدار الشهر.

وخلال الإجتماع، ناقش الحضور إمكانية تأمين المعرض من الداخل بكاميرات المراقبة.

وطرح جلال أبو الطاهر «نائب أول»، خلال الإجتماع، فكرة إنشاء شركة مساهمة من تجار الإسماعيلية لتصنيع الزي المدرسي كاملا وطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل محدودي الدخل والأسر المعدمة.

جانب من الاجتماع

وشدد أسامة العدوي «نائب ثان» بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحة بشأن إلتزام التجار المشاركين في معارض «اهلا مدارس» علي مستوي المحافظات بالمعايير المحددة والمعلنة خلال الإجتماعات التنسيقية ضمن التجهيزات الأخيرة لإقامة المعرض.

فيما أكد أحمد سامي سليم «أمين مساعد صندوق الغرفة»، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل إستثنائى لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

كما أكد صابر همام، عضو مجلس الإدارة، إنه خلال أيام سوف سيتم إفتتاح المعرض أمام المواطنين بمشاركة عدد كبير من العارضين والعارضات، وسوف تكون جاهزة بكافة المستلزمات التى يحتاج إليها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

جانب من الاجتماع

فيما أكد حاتم العدوي، عضو مجلس الإدارة، أن المعارض ستبيع للمستهلك كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التى يحتاجها الطالب فى رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

كما أوضح علي العدوي، عضو مجلس الإدارة، أن المعرض هذا العام يضم أجنحة لأكبر المكتبات العارضة للمستلزمات الدراسية و الملابس والأحذية المدرسية فى مكان واحد بكميات كبيرة و بجودة عالية و مستوى جيد من التخفيضات المطروحة و التى تحكمت فى أسعار الأسواق.

أضاف احمد موسي، عضو مجلس الإدارة، المعرض سيتضمن معروضات لكافة المستلزمات الدراسية من الزى المدرسي والاحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 25% إلى 35%.

جانب من الاجتماع

كما أشار محمد عبد المحسن، عضو مجلس إدارة الي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال فترة إقامة المعرض بمشاركة جناح مجلس سيدات الأعمال.

في نهاية اللقاء، أكد التجار علي مشاركتهم وتنفيذهم توجيهات مجلس إدارة الغرفة التجارية بطرح منتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة تنافس الأسواق في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية رفع العبأ عن المواطنين.

جانب من الاجتماع