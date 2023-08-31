انطلاق معارض "أهلا مدارس" في المحافظات كافة

فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان توافر افضل السلع بأسعار منافسة فى كافة ربوع مصر لصالح المستهلك، ولمجابهة التضخم، وبمناسبة العودة للمدارس، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم معارض "أهلا مدارس" فى محافظات مصر للعام الثامن على التوالي.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح ان المبادرة ستنطلق يوم 15 سبتمبر بدء بالمعرض الرئيسى الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بالتزامن مع معارض في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية بكل محافظة.

وأشار بأنه جارِ التنسيق بين رؤساء الغرف في كل محافظة ومعالى المحافظين لتحديد الموقع لمعرض كل محافظة وتوفير الحراسة والكهرباء والنظافة كالمتبع سنويا حيث ستقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الاوكازيون الصيفى الذى تم مده لنهاية شهر سبتمبر.

وأضاف الوكيل أنه في ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية عبر قرن من الزمان، فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية و/أو توزيع شنط مدارس لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل واقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

وأوضح د. علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعارض ستقوم بتوفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وستدعم الصناعة المصرية، وستتضمن الأدوات المكتبية والملابس والاحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الآلية ومستلزماتها، ولأول مرة الكتب الخارجية والتي نسعى لتوفيرها بصورة رقمية لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما ستقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بإعادة مبادرة حاسب لكل طالب بالتنسيق بين المنتجين وعددًا من البنوك لتقسيط التكلفة.

وأضاف "عز" بأنه جارِ حصر التكلفة لكل غرفة لمكاتبة وزير التجارة والصناعة للموافقة على الخصم من الاحتياطي النقدى للغرف لبدء التنفيذ.