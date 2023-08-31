الغرف التجارية تعلن انطلاق معارض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن انطلاق معارض " أهلا مدارس" في جميع محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن أسعار الجملة.

مستلزمات المدارس

وأوضح عز أن المعارض ستتضمن كافة مستلزمات المدارس من الكتابة المدرسية والأغذية المدرسية والحقائب والملابس، بالإضافة إلى العديد من العروض والتخفيضات.

ولفت عز إلى أن المعارض تأتي في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توفير المستلزمات المدرسية لجميع الطلاب بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المعارض ستستمر لمدة أسبوعين، وقد يتم مدها لفترة أطول، كما سيتم العمل على استمرار بعض المنافذ طوال العام لتوفير المستلزمات للمواطنين.