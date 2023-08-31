عاجل
يسري نصر الله: كل فيلم تجربة مميزة في حياتي الآلة الحاسبة بـ 900 جنيه.. "الوفد" تتابع أسعار المستلزمات المدرسية من الفجالة "العدل فوق الجميع"|موال يعيد بدرية السيد للأنظار مرة أخرى والسبب سفاح الجيزة اكتشاف كنز مخفي تحت كبسولة زمينة (فيديو) لقطات مرعبة لطائرة ركاب وسط عاصفة شديدة (فيديو)
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الغرف التجارية تعلن انطلاق معارض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة

مستلزمات المدارس
مستلزمات المدارس

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن انطلاق معارض " أهلا مدارس" في جميع محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن أسعار الجملة.

مستلزمات المدارس

وأوضح عز أن المعارض ستتضمن كافة مستلزمات المدارس من الكتابة المدرسية والأغذية المدرسية والحقائب والملابس، بالإضافة إلى العديد من العروض والتخفيضات.

txt

انطلاق معارض "أهلا مدارس" في المحافظات كافة

ولفت عز إلى أن المعارض تأتي في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توفير المستلزمات المدرسية لجميع الطلاب بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المعارض ستستمر لمدة أسبوعين، وقد يتم مدها لفترة أطول، كما سيتم العمل على استمرار بعض المنافذ طوال العام لتوفير المستلزمات للمواطنين.

txt

وزير التموين يخاطب مجلس الوزراء للموافقة على إقامة معرض أهلا مدارس الشهر المقبل

 

مواد متعلقة

انطلاق معارض "أهلا مدارس" في المحافظات كافة

وزير التموين يخاطب مجلس الوزراء للموافقة على إقامة معرض أهلا مدارس الشهر المقبل