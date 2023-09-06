إضافة نوعين من البذور إلى الطعام يساعد في السيطرة على ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، هو عامل خطر لعدد من المضاعفات القاتلة، من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية لحسن الحظ، تعد خيارات النظام الغذائي الذكي واحدة من أفضل الدفاعات ضد النتائج العالية التي يمكنك إضافتها إلى ترسانتك.

قد تساعد إضافة بذور معينة إلى طعامك في التحكم في ضغط الدم، في الدراسات السريرية، ارتبط استهلاك بعض البذور بتحسن علامات صحة القلب، تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum: "يمكنها المساعدة في تحسين مستويات الدهون وتقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم ودعم صحة القلب".

بذور القنب

غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، وتساعد بذور القنب على الحفاظ على توازن صحي للدهون في الجسم.

كما أنها تحتوي على الأرجينين، وهو حمض أميني يعزز إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

وأوصت أندريفا بتناول ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من البذور يومياً، أي ما يعادل 30-45 جراماً.

بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدراً قوياً للمغنيسيوم، الذي يلعب “دوراً حاسماً” في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

كما أنها تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.