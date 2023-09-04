6 حقائق يجب معرفتها عن ارتفاع ضغط الدم

يعاني كل ثالث بالغ في العالم من ارتفاع ضغط الدم، وقام MedicForumبجمع الحقائق المتعلقة بتطور ارتفاع ضغط الدم، وبحسب الأطباء فإن معرفتهم مفيدة للجميع.

تصلب الشرايين والدم الكثيف

غالبًا ما يؤدي تصلب الشرايين في الأوعية الدموية (انسداد لويحات الكوليسترول) وكذلك الدم السميك واللزج لدى البشر إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم. في الوقت نفسه، يرتبط تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ببعضهما البعض: فهو يسبب زيادة في ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم، بدوره، يجعل التطور أكثر كثافة. السيطرة على مستويات الكولسترول في الدم أمر في غاية الأهمية! بسبب تضييق الأوعية الدموية وانسدادها بالكوليسترول، لا يدخل الأكسجين الكافي إلى الأنسجة والأعضاء، مما يؤدي إلى تطور أمراض مختلفة.

الخصائص الجنسية

النساء تحت سن 45 سنة أقل عرضة للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم مقارنة بنظرائهن الرجال، كما أنهن أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. تعاني النساء فوق سن 65 عامًا من ارتفاع ضغط الدم أكثر من الرجال في نفس العمر.

بعض الناس أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

من المرجح أن يتطور ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومدمني الكحول، وكذلك لدى النساء اللاتي يتناولن وسائل منع الحمل الهرمونية.

المغنيسيوم ضد ارتفاع ضغط الدم

ويعمل المغنيسيوم على توسيع الأوعية التاجية، ويقلل من خطر تجلط الدم ولزوجة الدم والضغط. تظهر الأبحاث أنه يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم باتباع نظام غذائي غني بالمغنيسيوم. بدوره، يؤدي نقص المغنيسيوم إلى اضطرابات في ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

نقص الملح يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم

وعادة ما يرتبط الملح الزائد بارتفاع ضغط الدم. لكن افتقارها خطير أيضًا. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، تشير الأدلة إلى أن تقليل الملح في النظام الغذائي إلى أقل من 1.8 جرام يوميًا قد يساعد في رفع ضغط الدم.

قد يرتفع ضغط الدم بسبب رفع الأشياء الثقيلة

يمكن أن يكون الاضطرار إلى رفع الأشياء الثقيلة مشكلة صحية خطيرة. يجب أن يتذكر هذا أيضًا أولئك الذين يزورون صالة الألعاب الرياضية. في حالة حدوث أعراض غير سارة، يجب تقليل الحمل.