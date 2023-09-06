كوب واحد من عصير الفاكهة يوميًا يخفض ضغط الدم المرتفع

تشير دراسة جديدة إلى أن شرب عصير الفاكهة يوميًا يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3.7 ملم زئبقي.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، على واحد من كل ثلاثة بالغين تقريبًا في الدول الغربية وروسيا. وهذا الانتشار المرتفع يثير القلق لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون سببا خطيرا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولحسن الحظ، يمكنك التحكم في ضغط الدم من خلال قراءة اختياراتك الغذائية.

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الأمر قد يكون بسيطًا مثل شرب كوب صغير من عصير الفاكهة سواء كنت تفضل البرتقال أو التفاح، يمكن للمشروب الحلو أن يبقي ضغط دمك تحت السيطرة إذا اخترت خيار 100 بالمائة." - تقول طبيبة الأسرة تاتيانا زاخاروفا تعليقًا على الدراسة المخصصة لـ MedicForum.

واستنادا إلى 93 دراسة سابقة، قامت الدراسة الجديدة بتقييم 12 نوعا مختلفا من الأطعمة التي تحتوي على السكر للمساعدة في فهم كيفية تأثير الخيارات الغذائية على ارتفاع ضغط الدم.

ووجد فريق البحث أن الاستهلاك المعتدل لعصير الفاكهة أدى إلى "خسارة صغيرة كبيرة في الوزن" في المتوسط.

وكان العصير، الذي يحتوي على السكر الطبيعي فقط، قادرا على خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3.7 ملم زئبقي، والضغط داخل الشرايين عندما ينبض القلب والسبب في أن هذا المشروب الشعبي قد يكون له تأثير إيجابي على ارتفاع ضغط الدم هو أنه يحتوي على الفيتامينات والفلافونويد، التي لها آثار وقائية على نظام القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تقلل الالتهاب.

من ناحية أخرى، أدى تناول السكر المكافئ من خليط مصادر السكر، بما في ذلك الكولا، إلى زيادة متوسطة في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6.9 ملم زئبق. فن.

ارتبطت أعظم الفوائد لضغط الدم باستهلاك 50 إلى 150 مل من مشروب الفاكهة يوميًا على المدى الطويل ومع ذلك، فإن تناول الفواكه الكاملة، التي تحتوي أيضًا على الألياف، يوفر فائدة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تناول الفاكهة يمكن أن يقلل من احتمالية تسوس الأسنان، وبشكل عام، تؤكد الدراسة النتائج السابقة التي تفيد بأن شرب كوب من عصير الفاكهة بنسبة 100% يوميًا يمكن أن يخفض قراءات ضغط الدم.

تظهر الدراسة فوائد ضغط الدم من الاستهلاك المعتدل لعصير الفاكهة بنسبة 100٪، والذي يحتوي على السكريات الطبيعية فقط. "تشير الأدلة المتوفرة بقوة إلى أن تناول الفاكهة وعصير الفاكهة بنسبة 100% بجرعات منخفضة يؤدي إلى انخفاضات طفيفة كبيرة في ضغط الدم.