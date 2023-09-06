يقع الكثير من الأشخاص في أخطاء عند محاولة قياس ضغط الدم لأنفسهم أو لأحد أفراد الأسرة الأمر الذي يترتب عليه قياس بشكل غير دقيق، وسط محاولات عديدة، الأمر الذي استدعى نشر وتقديم نصائح من هيئة الدواء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام جهاز قياس الضغط.

وجاءت نصائح هيئة الدواء عند استخدام جهاز قياس ضغط الدم، كالآتي:

عدم التدخين أو شرب مشروبات تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل 30 دقيقة من القياس.

عدم ممارسة التمارين الرياضية قبل مدة تتراوح من 30 دقيقة إلى ساعة قبل القياس.

الجلوس محافظًا على ظهرك مستقيمًا مسندًا على كرسي مع وضع القدمين على الأرض مستويتان مع إسناد الذراع على سطح مستوي مثل طاولة بحيث يكون الجزء العلوي من ذراعك عند مستوى القلب.

عند وضع الجهاز، تأكد من أن الجزء السفلي من حزام الهواء فوق مفصل الكوع مباشرة.

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يفضل وضع حزام الهواء على ذراعك مباشرة دون وجود ملابس.

استخدم حزام هواء له قياس مناسب لذراعك.

أثناء قياس الضغط تجنب الكلام وابقى هادئًا.

هيئة الدواء

وفي نفس السياق أوضحت هيئة الدواء أنه يجب استخدام سماعة الطبيب للاستماع إلى صوت تدفق الدم عبر الشريان، موضحة أن أجهزة قياس الضغط اليدوية تكون دقيقة للغاية لكن غير شائع استخدامها في المنزل وذلك لصعوبة استخدامها من قبل المرضى.

طريقة قياس ضغط الدم

وتتضمن طريقة قياس ضغط الدم وجود رقمين الرقم العلوي هو ضغط الدم الانقباضي حيث يقيس الضغط على جدران الشرايين عندما ينبض القلب أو ينقبض.

والرقم السفلي هو ضغط الدم الانبساطي، حيث يقيس هذا الضغط على جدران الشرايين بين النبضات عندما يكون قلب الإنسان في حالة استرخاء.