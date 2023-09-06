3 تغييرات في النظام الغذائي تعمل على خفض نسبة الكولسترول بالدم

ارتفاع نسبة الكولسترول يعني أن لديك الكثير من الكولسترول، وهي مادة شمعية ينتجها الكبد، في الدم، ويجب أن يحافظ الجسم على توازن دقيق للكوليسترول لأن الكثير من النوع "الضار" يمكن أن يسد الشرايين، مما يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الخطيرة.

النظام الغذائي الخاص بك يمكن أن يكون بمثابة محفز أو ترياق لهذه العملية، إما عن طريق رفع أو خفض المستويات.

وعدم تناول ما يكفي من البروتين والكثير من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصفراء، مما يقلل من كمية الكوليسترول التي تفرز من الجسم، يمكن أن تساعد التغييرات "الصغيرة" في اختياراتك الغذائية في إبقاء المادة الشمعية تحت السيطرة.

قم بالتبديل إلى زيت الأفوكادو

حتى شيء صغير مثل اختيارك لزيت الطهي يمكن أن يسبب مشاكل في مستويات الكوليسترول لديك، ولحسن الحظ، فإن التغييرات الغذائية في هذه المنطقة يمكن أن تؤدي إلى تغيير "كبير" في مستويات الدهون.

تقول أخصائية التغذية أولجا مالياروفا خصيصًا لـ MedicForum: "إن استخدام زيت الأفوكادو بدلاً من الدهون الصلبة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة سيساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول".

تناول بعض التوت الأزرق

تعد إضافة بعض التوت الأزرق الغني بالبوليفينول إلى نظامك الغذائي طريقة أخرى مدعومة علميًا لخفض مستويات الكوليسترول السيئ لديك.

وقالت الطبيبة "إن تناول 150 جرامًا من التوت الأزرق يوميًا لمدة ستة أسابيع ارتبط بانخفاض ملحوظ إحصائيًا في إجمالي الكوليسترول (ستة بالمائة) والكوليسترول السيئ (سبعة بالمائة) والدهون الثلاثية (27 بالمائة)." وقالت مالياروفا: "وزاد مستوى الكولسترول الجيد بنسبة ستة بالمائة".

يمتص كوليسترول HDL، المعروف أيضًا بالنوع "الجيد"، نظيره السيئ من الدم ويحمله مرة أخرى إلى الكبد، حيث يتم التخلص منه خارج الجسم. وبالتالي، فإن زيادة مستويات الكوليسترول الجيد لديك يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

زيادة كمية الألياف الخاصة بك

تساعد الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة على خفض نسبة الكوليسترول.

أوصت الطبيبة بالبدء بالشوفان، لأن الأطعمة الصغيرة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد على انخفاض مستوياتك بسرعة.

"يبدو أن الألياف عالية اللزوجة، مثل تلك الموجودة في الشوفان أو الشعير أو لسان الحمل، لها تأثيرات عالمية أكثر على صحتنا من ألياف القمح والأرز"، يوضح خبير التغذية.

ونصحت أيضًا بالجمع بين التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة لأن ذلك قد يبدأ في التغير خلال شهرين.

"المفتاح هنا هو الاتساق. ليس من الضروري أن تكون التمارين عالية الشدة أو طويلة المدة، لكن يُنصح بممارستها يوميًا.