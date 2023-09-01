يؤثر على مستويات الكولسترول والشيخوخة.. فوائد لا تعرفها عن الجزر

يساعد الجزر على موازنة مستويات الكوليسترول وتحسين البكتيريا المعوية، وإليكم بعض فوائده المذهلة.

الجزر مصدر غني بالكاروتينات: حوالي 80% من الكاروتينات الموجودة في الجزر هي نوع من البيتا كاروتين، والذي يتحول إلى فيتامين أ في الأمعاء، وتساعد الكاروتينات أيضًا في الحفاظ على نظام مناعة يعمل بشكل جيد، وهي مهمة للبشرة والشيخوخة الصحية، وتحافظ على الحالة الجيدة للأغشية المخاطية.

يؤثر على مستويات الكولسترول: الجزر مصدر للألياف وفيتامين C، مما له تأثير إيجابي على حالة الأوعية الدموية والقلب. يساعد تناول الجزر النيئ على تحسين توازن نسبة الكولسترول في الدم.

يساعد في خسارة الوزن: غالباً ما ينصح باستبعاد الجزر من النظام الغذائي كمصدر للسكريات الطبيعية والكربوهيدرات. لكن الجزر النيئ منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف والماء ويمكن أن يكون بديلاً جيدًا للحلوى - فاستهلاكه يساعد على تقليل كمية السكر المضاف في النظام الغذائي (أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لدى الأشخاص) ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لموقع Food News، الذي يتحدث عن الفوائد الصحية للجزر، فإن الخضروات الجذرية غنية بالمركبات النباتية التي ارتبط استهلاكها بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان على وجه الخصوص، يُزعم أن النساء اللواتي يتناولن جرعات عالية من الكاروتينات بانتظام يمكن أن يقللن بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

يدعم صحة الأمعاء: تتخمر الألياف الموجودة في الجزر النيئ جيدًا، حيث تلعب هذه الخضار دور البريبايوتيك للأمعاء، وتعمل بمثابة "وقود" للبكتيريا المعوية المفيدة، وتنتج العديد من هذه البكتيريا أحماض دهنية قصيرة السلسلة، وهي مفيدة ليس فقط للأمعاء، ولكن أيضًا للصحة العامة.