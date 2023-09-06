الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

حذرت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الأربعاء.

وأضافت عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة العزيزة، المذاع عبر قناة دي ام سي، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة ترتفع على جميع أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن السبب في هذه الحالة يرجع إلى الكتل الهوائية القادمة لمصر، وهي كتل هوائية صحراوية، قادمة من شبه الجزيرة العربية.

موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

وعن ذروة الموجة شديدة الحرارة، أشارت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنها ستكون يومي الخميس والجمعة قم تبدأ في الانكسار، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة إلى 39 درجة، وفي السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة، موضحة أنه نسب الرطوبة ستكون منخفضة.



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الجو ستكون شديد الحرارة فترة النهار على معظم انحاء الجمهورية ومائلة للحرارة خلال فترة الليل، مشيرة إلى أن ارتفاعات درجات الحرارة مستمر ليوم الاثنين.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية، أوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعيه مع يوم الثلاثاء المقبل، مستدركة انه تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدل الحقيقي ثم تبدا الانخفاض وتعود للأجواء المعتادة.