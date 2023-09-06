كواليس وحكايات رجاء الجداوي مع ابنتها في ذكرى ميلادها

حرصت الاعلامية سهير جودة، على إحياء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الذي رحلت عن عالمنا عام 2020، حيث التقت بابنتها اميرة، من داخل غرفة نومها، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.



وكشفت اميرة عن ذكرياتها مع والدتها رجاء الجداوي، حيث تحتفظ بكل ممتلكاتها في غرفتها دون تغيير بعد وفاتها.

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واوضحت اميرة ان والدتها كانت تضع ورقة امام مرآة غرفتها، مدون عليها احد ايات القرآن الكريم، «ان الذي فرض عليك القرآن لرادك تلى ميعاد»، حيث كانت تكتبها الفنانة رجاء الجداوي عندما تكون مسافرة، وعندما نزلت من المنزل وهي كتجهة الى العزل بسبب اصابتها بفيروس كورونا، قامت بكتابتة هذه الآية.



واستعرضت اميرة كل مقتنيات والدتها رجاء الجداوي خلال لقائها مع الاعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.



وكان من ضمن مقتنيات الراحلة رجاء الجداوي، الذي مازالت ابنتها اميرة محتفظة بها بغرفة نومها مثل كرسي الصلاة ودولاب ملابسها، و الأزياء التي لم ترتديها في حياتها.