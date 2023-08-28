ليس الحمل فقط.. أسباب تأخر الدورة الشهرية

يمكن أن يكون الإجهاد، والنظام الغذائي الشديد وممارسة الرياضة، ومتلازمة تكيس المبايض، وبالطبع الحمل، أسباب عديدة لتأخر الدورة الشهرية.

على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يمرون بدورات شهرية مع إمكانية التنبؤ بدقة، إلا أن معظمهم لديهم اختلاف بسيط لذا، إذا تأخرت دورتك الشهرية لمدة يوم أو يومين، فلا داعي للذعر.

ودورتك الشهرية هي المدة الزمنية الممتدة من اليوم الأول من دورتك الشهرية إلى اليوم الأول من دورتك الشهرية التالية". "في المتوسط، تبلغ مدة هذه الدورات 28 يومًا، ولكن يمكن أن تتراوح من 21 إلى 35 يومًا.

وهذا يعني أن دورة مدتها 28 يومًا في شهر واحد ودورة مدتها 26 يومًا في الشهر التالي ربما لا داعي للقلق، لكن يمكن اعتبار الدورة الشهرية متأخرة إذا:

- مر أكثر من 35 يومًا منذ آخر دورة شهرية لك.

- عادة ما تكون دورتك منتظمة للغاية، وتتأخر دورتك الشهرية أكثر من ثلاثة أيام.

أسباب تأخر الدورة الشهرية

غالبًا ما يكون غياب الدورة الشهرية هو العلامة الأولى للحمل، ولكن هناك أسباب أخرى لتأخر الدورة الشهرية أيضًا.

الحمل فإذا كانت المرأة متزوجة فالشك الأول حول سبب تأخر الدورة الشهرية هو وجود حمل.

الضغط النفسي والتوتر الناتج عن العديد من المشاكل من الممكن أن يكون سبب في تأخر الدورة.

قلة وزن الجسم بشكل كبير أو ممارسة رياضة عنيفة.

زيادة وزن الجسم لدرجة تصل إلى السمنة.

تكيسات المبايض.

استخدام بعض وسائل منع الحمل، مثل حبوب الحمل أحادية الهرمون، الكبسولة، حقن الـ 3 أشهر، واللولب الهرموني.

الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط

وجود مشكلة في الغدد، مثل اضطراب الغدة الدرقية سواء بالنشاط أو الخمول

الرضاعة الطبيعة بشكل منتظم تؤدي إلى تأخر الدورة وهذه الحالة تُعرف بالرضاعة النظيفة.

ارتفاع هرمون اللبن سواء عند الأنسة أو المتزوجة.

كيس على المبيض من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب أو تأخر الدورة الشهرية.

بعض أدوية الطب النفسي والسرطان.

إجراء عمليات جراحية في الرحم.