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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اجتماع الوفد السعودي ومسئولي ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

يعقد الوفد السعودي المتواجد حاليًا في إنجلترا، اجتماعًا مصيريًا مع مسئولي نادي ليفربول من أجل حسم صفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح قبل ساعات من غلق أبواب سوق الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي غاليتي في تقريدة له اليوم أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع النهائي بين الاتحاد و ليفربول و محمد صلاح صباح الغد لحسم مصير اللاعب.

وأكد غاليتي أن الوفد السعودي سيمثله كل من: " عضوان في نادي الاتحاد؛ عضوان من صندوق الاستثمارات العامة؛ 1 عضو واحد من هيئة السياحة ".

محمد صلاح مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية 2023

تواجد النجم المصري محمد صلاح على ضمن القائمة الأولى للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وذلك ما أعلنته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الأربعاء.

وكشفت المجلة من خلال القائمة الأولى من بين 6 قوائم يتم إعلانها اليوم عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2022 – 2023، وضمت كل من:

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

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