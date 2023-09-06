وفاة "ميرة" أكبر مُعمرة في الفيوم عن عمر يناهز 113 عاما

توفيت اليوم أكبر معمرة فى محافظة الفيوم، شيع أهالي قرية القرية الثامنه بقارون بمركز يوسف الصديق جنازة الحاجة ميرة فرج ابو حزين،، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 113 سنة، متأثرة بأمراض الشيخوخة، والتي لقبها أهالي قريتها والقري المجاورة بالجدة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال أحد أقارب السيدة، أن الحاجة ميرة فرج من مواليد 14/5/1910، وأنها تزوجت مره واحد فقط وانجبت ولدين مسعد عمره 70سنه وسعد عمره 65 عام وعندها 12 حفيد .

واضاف أن الحاجه ميرة كانت تتمتع بالطيبة ودماثة الخلق، وكانت بمثابة جدة لأهل القرية جميعهم، لافتا إلى أنها كانت سيدة مجدة ومجتهدة، وكان يتبارك أفراد عائلتها بدعائها لهم، كما أنها كانت تحرص على التحرك والانتقال بين قريتي القريه الثامنه والسابعه والاولي لزيارة أفراد عائلتها.

صلة الرحم

وأضاف أن المتوفاة كانت تحرص على صلة الرحم، وزيارة أفراد الأسرة للاطمئنان عليهم، ولم تترك أية مناسبة سواء في القرية أو خارجها إلا وكانت تشارك فيها، مؤكدًا أنها كانت سيدة ودودة تتبادل الزيارات مع جيرانها وأحبابها، ولها من الأشقاء 7 من الذكور والإناث والذين توفاهم الله، ورغم تقدمها في السن إلا أنها كانت قريبة من أبناء أشقائها وأحفادهم ودائما ما كانت تحرص على تقديم الرعاية الكاملة لهم، وأنه تم تشييع جثمانها بمشاركة المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط حالة من الحزن الشديد لفراقها كونها كانت حريصة على مشاركة الجميع في جميع المناسبات.

وقال خالد مسعد حفيد الحاجه ميرة إلى أن جدته كانت تتمتع بصحة جيدة، ولم تذهب الي الطبيب نهائيا طوال حياته وإذا مرضت كانت تتداوي بالاعشاب الطبيعيه.

واضاف أنه عانت فقط من أمراض الشيخوخة حتي وافتها المنية، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.