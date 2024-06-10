عمرو دياب| مفاجأة جديدة في واقعة الصفعة.. صورة قديمة للشاب تثير التساؤلات من جديد

نشرت إحدى صفحات محبو الهضبة عمرو دياب صورة قديمة له برفقة صاحب واقعة الصفعة سعد أسامة، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

بكل هدوء .. صورة قديمة لصاحب الصفعة يكشفها محبي الهضبة

علّق المسئول عن الصفحة على الصورة، قائلاً:"اتعلم يابني وشوف الناس لما بتتصور من غير ماتقرص الفنانين بتتصور عادي إزاي.. ايه ده انت نفس الشخص اللي قرصه؟

جاءت ردود الفعل على الواقعة بالهجوم الشيدي على عمرو دياب وعليه أن يتحكم في أعصابه خاصة في المناسبات المزدحمة، وأخرى جاءت باللوم على المعجب الذي أصر على التقاط الصورة مع عمرو طوال الفرح وعندما اقترب منه في مهاية وصلته الغنائية وقام بشده من البدلة ليتلقى صفعة غير متوقعة ليتركا المسرح وسط ذهول الحضور.

وكان قد حرر دفاع الفنان عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سلفي مع الفنان في أحد حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة، وأضاف الدفاع أن عمرو دياب دائم التقاط الصور مع معجبيه في أي حدث فني سواء حفلات أو حفلات زفاف.

كما أكد أشرف عبد العزيز محامي الفنان المصري عمرو دياب، أن موكله ظن أن الشاب حاول الاعتداء عيه عندما قام بجذبه من ملابسه فجأة حين محاولات عمرو دياب الخروج من مسرح حفل الزفاف بعد انتهاء وصلته الغنائية، فقام بإبعاد يده وصفعه.

وبشكلٍ رسمي تم تحرير محضر في حق الشاب بتهم " إثارة الشغب والتشهير بموكلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة الشهرة على سبيل الموقف مع الفنان عمرو دياب".