للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فضلا عن الأوراق المطلوبة بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

تقديم قسيمة الزواج.

تقديم شهادة ميلاد الأولاد.

تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك.

تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا).