الثانوية العامة 2024| مزاعم بتسريب امتحان التربية الوطنية

زعمت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم "تسريبات شاومينج" على تطبيق تليجرام تسريب امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 قبل بدء اللجان.

ودعت مجموعات الغش الإلكتروني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى الانضمام إلى المجموعات السرية التابعة لها للحصول على امتحان التربية الوطنية قبل بدء الامتحان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التربية الوطنية اليوم الإثنين، بدءًا من الساعة الحادية عشر، بعد أداء امتحانات التربية الدينية الذي يؤدي الطلاب بدءًا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات.

رصد مجموعات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى عدم الالتفات لتلك المزاعم التي تثير البلبلة لديهم في ليلة الامتحان.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 صباح اليوم الإثنين في المواد غير المضافة للمجموع بلجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات التربية الدينية تمام الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف، يعقبها فترة راحة لمدة نصف ساعة، ثم امتحان التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط لأنها تحتوي على أسئلة موضوعية اختيار من متعدد بنسبة مائة في المائة.