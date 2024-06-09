الأحد 09 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"ليه الفضيحة والتجريس".. رد ناري من رامي رضوان على صفعة عمرو دياب لمعجب

رامي رضوان
رامي رضوان

علق الإعلامي رامي رضوان، على واقعة صفع الهضبة عمرو دياب لأحد معجبيه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير" x " تويتر سابقًا.

كتب رامي رضوان، في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "إيه رأيكم؟.. أنا ضد نشر صورة الشاب اللي اتضرب من عمرو دياب".

وتابع: "ليه الفضيحة والتجريس؟!.. يعني شكله مابانش في الفيديو.. ربنا ستره.. وإيه أهمية نشر صورته واسمه وعنوان الشاب الذي صفعه عمرو دياب والكلام ده؟!".

وأضاف : "حتى لو هو نفسه مبسوط بالترند.. أنا ضد نشر صورته واسمه ومصدوم من رد فعل الهضبة".

عمرو دياب يثير غضب نشطاء السوشيال ميديا

وكان شن نشطاء السوشيال ميديا، هجومًا شديدًا على الهضبة عمرو دياب بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقوم بصفع أحد معجبيه طلب منه إلتقاط صورة معه، جاء ذلك خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

واثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والعديد من نجوم الفن، واصفين تصرف الهضبة بغير اللائق.

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