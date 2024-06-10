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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي وهو ماسك "سيجار"

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بعد مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

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وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "لم يعجبني حديث الشناوي بعد المباراة، وهذا يدل على عدم تحمله للضغوط".

وأتم: "توقيت التصريح خاطئ، والشناوي كان من أسباب الهدف الأول، وأنا أحبه كثيرًا ولكنه لم يتعود على وجود منافس بـ "يدبدب وراه".

وأضاف: "الشناوي لو لم يعتاد على المنافسة مصطفى شوبير هيلعب عليه أساسي في الأهلي والمنتخب وهو بيشرب "سيجار".

وأكمل: "على حسام حسن أن يعالج الأخطاء الدفاعية لمنتخب مصر حتى لا تؤثر علينا في المباريات القادمة".

وأتم: "علينا التركيز في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، من أجل وضع قدم في كأس العالم 2026".

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