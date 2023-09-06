فرص الطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، مستجدات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 دور ثاني.

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 دور ثاني للطلاب ستشمل الأماكن المتبقية بالكليات والمعاهد العليا، التي لا تحتاج إلى دخول اختبار القدرات.

ولفت فياض إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 دور ثاني بجزئيها تتوافر فرصها للطلاب بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة والكليات التي تتوافر فيها بعض الأماكن الباقية من المرحلتين السابقتين.

وبشأن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، قال مدير تحرير أخبار اليوم إن المميزين من طلاب المرحلة الثالثة دور ثاني أمامهم فرصة لدخول كليات القمة التي يرغبونها في الجامعات الخاصة والأهلية.

وبشأن المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية، شدد قائلًا: “كل جامعة خاصة تعلن وتحدد المصروفات وفق ما تراه مناسبًا للخدمة التعليمية المقدمة ورواتب أعضاء التدريس والمصروفات الأخرى”؛ معلقًا: كل جامعة في مجال تنافسي مع الجامعات الأخرى، فالعملية عرض وطلب، أما الجامعات الأهلية يحدد مصروفاتها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

تحديد الرسوم:

وبشأن مصروفات المعاهد العليا، تابع رفعت فياض: وزارة التعليم العالي هي التي تحدد الرسوم؛ لأن الطالب يقبل ويقدم على موقع التنسيق الحكومي التابع للوزارة.

وحول المصروفات المدرسية للطلاب مراحل النقل، نوه على أن رسوم الأنشطة لا تتعدى مئات الجنيهات بمعظم المدارس، خصوصًا وأن التكلفة الحقيقية للمصروفات الدراسية لكل طالب لا تتعدى 10 آلاف جنيه، وكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتداولون كلمة مصروفات بدلًا من الرسوم.

واختتم: رسوم الأنشطة المدرسية فرض عين على الطالب، والوزارة تتيح إمكانية تقسيط الرسوم للطلاب، علاوة على أن أبناء الشهداء معفيين تمامًا من الرسوم، مستكملًا: الوزارة قررت تأليف كتب أفضل من الخارجية وتحميلها على المواقع من العام الدراسي الخارجية بمواصفات الكتب الخارجية التي تعبر عن مضمون الكتب على مستوى المراحل.