قيادات جامعة كفرالشيخ تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الأربعاء، شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والذي تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر الحالي وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال ، ونائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث الدكتور اسماعيل القن ، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدي العدوي.