"الوفد" تكشف تفاصيل مأساوية عن انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

كشف أحمد بعزق، الصحفي بجريدة وبوابة الوفد، كواليس حادث انهيار عقار حدائق القبة، قائلًا إنه بحسب رواية شهود العيان فإن العقار سقط وكأن قنبلة أو صاروخًا انفجر به وبالمكان.



وأضاف بعزق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن العقار انهار الساعة الخامسة فجرًا، ما أدى إلى مصرع صاحب العقار وزوجته ونجله الطبيب، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين، مشيرًا إلى أنه اشترى العقار منذ 10 سنوات وشيد طابقان أخريين فأصبح ارتفاع العقار 4 طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي.

كشف بعزق سبب الانهيار

تنكيس لم يحدث:

وعن سبب انهيار العقار، أكد بعزق، أن صاحب العقار أجرى منذ أسبوعين عمليات ترميم إنشائية في الدور الأرضي، فلم يتحمل المبنى لقدمه، منوهًا إلى أن العقار صدر له قرار تنكيس لكنه لم ينفذ وفقًا لروايات الجيران.

ولفت إلى أن انهيار العقار تسبب في أضرار للبنايات المجاورة له، كتصدع الشرفات وإصابة طفلة بكسر في منطقة الحوض بالإضافة إلى إصابة سيدة بارتجاج في المخ، وتدمير جزء من المبنى المجاور له، مردفًا: “المصابون تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش”.

أدى الانهيار إلى مصرع وإصابة 6 أشخاص بحسب بعزق

طبيب خيّر:

وأكمل أن وفاة الطبيب نجل صاحب العقار أحدث حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ إنه كان يعالج مرضاه مجانًا ويوفر لهم الراحة على حساب وقته ودراسته، مواصلًا: “الجيران أشادوا باحترامه والخير الذي كان يقدمه”.

ونوه إلى أن السلطات المعنية تواجدوا في اللحظات الأولى من الحادث، حيث تولوا التحقيق وإزالة الحطام والركام لتسهيل الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن بقية الأسرة علموا بالحالة وينتظرون أمام المستشفى لمساندة أقاربهم المصابين.

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