ننشر الصور الأولى لمأساة انهيار عقار حدائق القبة ووقوع ضحايا ومصابين

ينشر موقع بوابة الوفد الصور الأولى، لمأساة انهيار عقار في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، والذي أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية لمكان الواقعة ، والدفع بقوات الحماية المدنية ورجال الدفاع المدني لانتشال الضحايا ورفع الانقاض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار عقار بـ 3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

ونتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

ونتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

وكانت سكان منطقة حدائق القبة قد استيقظوا على كارثة نروعة ، إثر إنهيار منزل سكني بالمنطقة ، ولقي ٣ أشخاص مصرعهما وأصيب ٥ آخرون إثر انهيار منزل قديم بحدائق القبة ، وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة من جهودها للبحث عن أي أشخاص اسفل الأنقاض.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص آسفل الأنقاض.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الأنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

ونجحت القوات في استخراج شخصين متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات وجاري البحث عن آخرين اسفل الأنقاض.

جدير بالذكر أن منطقة حدائق القبة كانت قد شهدت خلال الشهر الماضي واقعةىانهيار عقار بعزبة مكاوي في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين أسفل الانقاض، وتوصلت التحقيقات في هذه الكارثة أن صاحب العقار كان يقوم بعمل توسيعات في أحد الشقق بالطابق الأرضي وقام بتكسير عدد من الحوائج أثرت على سلامة المبني وأدت لانهياره.