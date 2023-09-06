الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انهيار عقار حدائق القبة.. ارتفاع عدد المتوفين لـ 4 أشخاص

انهيار عقار- أرشيفية
انهيار عقار- أرشيفية

انتشل رجال الحماية المدنية، شخصين متوفيين من أسفل ركام عقار حدائق القبة المنهار، ليرتفع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص، فيما تم إنقاذ 3 آخرين مصابين نقلوا إلى المستشفى وتستكمل حاليا عمليات رفع الأنقاض.

 

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كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

 

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وتم إخطار النيابة العامة.

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