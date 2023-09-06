أعلن فريق نادي أندرلخت البلجيكي تعاقده مع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، نجم نادي نيس الفرنسي السابق، والتي كانت في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أندرلخت يعلن التعاقد مع كاسبر شمايكل

يبلغ كاسبر شمايكل من العمر 36 عاماً، ويعتبر أحد أساطير نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعدما قضى في صفوف الفريق ما يقارب الـ 13 عام منذ موسمه الأول في عام 2011 .

وخاض كاسبر شمايكل مسيره رائعة مع ليستر سيتي لعب خلالها 414 مباراة، توج خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، وانتقل بعدها لنادي نيس الفرنسي والذي لعب معه 36 مباراة.