الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أندرلخت يعلن التعاقد مع كاسبر شمايكل

كاسبر شمايكل
كاسبر شمايكل

أعلن فريق نادي أندرلخت البلجيكي تعاقده مع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، نجم نادي نيس الفرنسي السابق، والتي كانت في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

اقرأ ايضًا ..

txt

نايف أكراد يحسم موقفه من الانتقال لـ الاتحاد السعودي

txt

تحديد موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات

أندرلخت يعلن التعاقد مع كاسبر شمايكل

يبلغ كاسبر شمايكل من العمر 36 عاماً، ويعتبر أحد أساطير نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعدما قضى في صفوف الفريق ما يقارب الـ 13 عام منذ موسمه الأول في عام 2011 .

وخاض كاسبر شمايكل مسيره رائعة مع ليستر سيتي لعب خلالها 414 مباراة، توج خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، وانتقل بعدها لنادي نيس الفرنسي والذي لعب معه 36 مباراة.

الجريدة الورقية