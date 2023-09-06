نايف أكراد يحسم موقفه من الانتقال لـ الاتحاد السعودي

حسم النجم المغرب نايف أكراد مدافع فريق نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، موقفه من الانتقال لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وقبل غلق الميركاتو في المملكة بساعات في المملكة العربية السعودية.

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أُغلِق سوق الانتقالات في انجلترا قبل أيام وينتهي في المملكة بنهاية غدًا الخميس، ويريد نادي الاتحاد حسم التعاقد مع اللاعب نايف أكراد لدعم خط دفاع الفريق لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب والذي خرج من قائمة الفريق حتى يناير المقبل.

موقف نايف أكراد من الانتقال لنادي الاتحاد

أكدت تقارير إنجليزية أن المدافع المغرب نايف أكراد لن ينتقل لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، كما أن النادي لا يريد رحيل لاعبه الذي يقدم مستويات جيده بعدما رفض العرض المقدم، مشددًا على أن المسؤولين يعتبرون أنه أفضل مدافع حاليًا.

ظهر المدافع المغربي نايف أكرد بشكل مميز منتخب بلاده في كأسالعالم 2022 بقطر ومع فريقه خلال منافسات الموسم الماضي، كما كان له دور كبير في فوز فريقه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

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