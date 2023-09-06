تحديد موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، والتي ستكون بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم على مستويين.

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وتم تحديد شهر نوفمبر المقبل ليكون موعد لبداية بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، والتي تشهد 8 فرق في كل مستوى حسب مراكزها في الموسم الماضي.

مستويات الأندية المشاركة في كأس الاتحاد السعودي للسيدات

ويضم المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة وهي:-

(النصر – الهلال – الشباب - الاتحاد، الأهلي - شعلة الشرقية – الرياض – القادسية)

بينما ضمت أندية المستوى الأول أندية دوري الدرجة الأولى، وهي:-

(البيرق – جدة - نجمة جدة - اتحاد النسور – الهمة - صقور الغربية - سهم، الأمل)

من المقرر أن تقام البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من من دور الـ 16، وستجرى مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي للموسم الرياضي 2023-2024، اليوم الأربعاء بحضور ممثلي الأندية المشاركة في مقر الاتحاد بمدينة الرياض.

جوائز بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات:

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم جوائز بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، ويحصل البطل على 750,000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 500,000 ريال، والمركز الثالث 200,000 ألف ريال.