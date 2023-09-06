موعد انتهاء الموجة الحارة.. ذروتها الخميس والجمعة

تشهد البلاد ارتفاع شديد في درجات الحرارة بدءًا من اليوم، متأثرة بموجة حارة تتسبب في تخطي درجات الحرارة حاجز الـ 44 درجة لتستمر في الارتفاع عدة أيام، وسط تساؤلات عن موعد انتهاء الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة لطبيعتها مرة أخرى.

وفي السياق قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم سيشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 4 أو 5 درجات، بسبب تأثر حالة الطقس بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية.

وأضافت غانم في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الكتل الهوائية شديدة الحرارة لكن نسبة الرطوبة بها منخفضة، لأنها قادمة من مناطق صحراوية وبالتالي ستؤدي لارتفاع درجات الحرارة، مشيرة لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحجز الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض ويعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

واستكملت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة لاعامة للأرصاد الجوية "بالتالي يشهد الطقس ارتفاع قيم درجات الحرارة لتصبح العظمى على القاهرة الكبرى في الذروة 38 درجة مئوية، رغم اعتيادنا على اتجاه درجات الحرارة نحو الانخفاض في شهر سبتمبر لكن هذا يرجع لأننا ما زلنا في فصل الصيف".

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة فجاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة.

مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.