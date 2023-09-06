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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع شديد في درجات الحرارة بدءًا من الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد البلاد غدًا الخميس ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وتتخطي حاجز الـ 44 درجة  لتبدأ موجة حارة تستمر في الارتفاع التدريجي عدة أيام. 

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وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

 فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشر بوابة الوفد في سياق التقرير التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة وباقي المحافظات:

درجات الحرارة غدًا

القاهرة العظمى 39  درجة والصغرى 28 درجة.

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة.

مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 46 درجة  والصغرى 29 درجة. 

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