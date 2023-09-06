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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

من طقس ساخن حتى أمطارعلى السواحل.. تفاصيل حالة الطقس حتى آخر الأسبوع

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري موجة حارة شديدة السخونة مع ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، بحسب توقعات هيئة الأرصاد.

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تحذيرات بشأن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

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حالة الطقس اليوم الأربعاء.. احذر شديد الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود موجة حارة على كافة الأنحاء، بداية من اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 3 أيام لتتنهي حتى يوم السبت المقبل الموافق 9 سبتمبر.

شبورة مائية

كما أعلنت الأرصاد عن انتشار شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، بالسلوم ومرسى مطروح، على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20%.

نشاط للرياح 

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح، يوم الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح يومي والجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المنشور على الصفحة الرسمية على الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

 

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