تحذيرات بشأن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وإرتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الأربعاء وتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

وذكرت الهيئة، أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وارتفاع نسب الرطوبة مما يُزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 42