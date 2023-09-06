الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

صالح سلطان: الرئيس السيسي وضع الأزمة السكانية في بؤرة الاهتمام العالمي

المهندس صالح سلطان
المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة وضعت قضايا وملفات الارتقاء بالمنظومة الصحية بصفة عامة والأزمة السكانية بصفة خاصة فى بؤرة الاهتمام العالمي، مطالبا من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الصحة العالمية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدول التى تعانى من مشكلات فى قطاعى الصحة والسكان.

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صناعة الشيوخ: المصريون قادرون على إنجاح جهود مواجهة المشكلة السكانية

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القوى العاملة بالنواب: رؤية كلمة السيسى لتنظيم الهجرة الشرعية خارطة طريقة لمواجهة الأزمة السكانية


وقال "سلطان" فى بيان له أصدره اليوم إن القضايا المهمة التى تناولها الونيس الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته خاصة بشأن الأزمة السكانية كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية تتمثل فى مدى خطورة القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة، وما تشكله من عبء ثقيل وتهديد للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كافة المجالات، مؤكدا أن الأزمة السكانية والزيادة الكبيرة فى معدلات النمو السكانى لها تأثيراتها السلبية على الخدمات التى تقدمتها الدولة فى قطاعات الصحة والتعليم والسكن ومشروعات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى.

مساهمة حقيقية وفاعلة فى مواجهة المشكلة السكانية 


وأكد المهندس صالح سلطان أهمية تضافر الجهود الحكومية وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين فى التوصل إلى حلول جذرية وغير تقليدية تكفل المساهمة الحقيقية والفاعلة فى مواجهة المشكلة السكانية بمختلف أبعادها، مطالبا بإعطاء أولوية كبيرة لتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ومشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة والجهود المبذولة للنهوض بملف الصحة، مما ساهم في توفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري.

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