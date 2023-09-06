القوى العاملة بالنواب: رؤية كلمة السيسى لتنظيم الهجرة الشرعية خارطة طريقة لمواجهة الأزمة السكانية

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية خاصة فيما يتعلق برؤية الرئيس السيسى لتنظيم الهجرة الشرعية بمثابة خارطة طريق لمواجهة الازمة السكانية بعد أن كشف الرئيس السيسى حجم وخطورة الزيادة السكانية والتنبيه لها بكل وضوح مشيدة بإطلاق استراتيجية السكان وهو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها في الحاضر والمستقبل.



وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع مصر وصولا للريف المصري مطالبة من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة والاسر المصرية اعطاء اولوية قصوى لمواجهة أزمة الانفجار السكانى نطراً لخطورتها الداهمة على المشروعات التنموية والمشروعات القومية العملاقة التى اطلقها تتم فى جميع أنحاء البلاد

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس السيسى قدم رؤية جديدة وثاقبة لمواجهة الأزمة السكانية عندما تحدث عن تنظيم الهجرة المشروعة وأنها فرصة كبيرة للدول التى لديها نقص المواليد وفى العمالة مطالبة من الحكومة بصفة عامة ووزارات الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لاعداد سياسيات وبرامج تنفيذية تتضمن احتياجات الدول من العمالة على أن يتم تدريب العمالة بما يتوافق مع سياسات الدول التى تحتاج الى الأيدى العاملة لتنفيذ هذه الرؤية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة على أن يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة داخل الدولة التى تحتاج الى عمالة

وأشادت النائبة سولاف درويش بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال هذا الحدث العالمى وهو ما يؤكد على تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي مؤكدة أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بملف الصحة والسكان خاصة هذا الملف يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

