الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

صناعة الشيوخ: المصريون قادرون على إنجاح جهود مواجهة المشكلة السكانية

المهندس محمد المنزلاوي
المهندس محمد المنزلاوي

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة كانت واضحة وحاسمة، ورسمت الطريق أمام هذا الحدث العالمى لإيجاد حلول عاجلة وغير تقليدية لمختلف المشكلات وفى مقدمتها أزمة الانفجار السكاني.

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قصر ثقافة ديروط يلقي الضوء علي القضية السكانية بين الحاضر والمستقبل

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مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان

 أزمة الزيادة السكانية قضية أمن قومى 


وقال "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم: إن الرئيس السيسى يعطى أولوية قصوى للمشكلة السكانية باعتبارها واحدة من اهم التحديات التى تواجه مصر مطالباً من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة والمواطنين أيضا باعتبار أزمة الزيادة السكانية قضية أمن قومى ويتعين على الجميع مساندة ودعم الجهود الرئاسية لمواجهة هذه الأزمة


وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى استجابة وقدرة الشعب المصرى العظيم على دعم جهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة مؤكداً أن الواقع والتاريخ خلال عهد الرئيس السيسى أكدا أن المصريين لايترددون لحظة فى مواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر والمشكلة السكانية اصبحت واحدة من أخطر المشكلات والتحديات الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية التى تواجه مصر فى الوقت الراهن والمواجهة الحاسمة معها اصبح واجب وطنى وقضية أمن قومى من اجل الحفاظ على المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى حققتها مصر فى مختلف المجالات


وقال المهندس محمد المنزلاوى إن أكبر دليل على قدرة المصريين على انجاح ودعم الجهود الرئاسية لمواجهة المشكلة السكانية تأكيد الرئيس السيسى بأن التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها حتى لا يتكرر ما حدث في 2011 خاصة أن الخسائر التي لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار وهي أحوج ما يكون لكل دولار معلناً اتفاقه التام مع ربط الرئيس السيسى ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة وأن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا كوفيد 19.

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الجريدة الورقية