تواصل فاعليات مهرجان إبداع مراكز الشباب لليوم الرابع على التوالي

لليوم الرابع على التوالي، تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، "إداره التطوع" فاعليات مهرجان إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع ،في المجالات " الأدبية والفنية والعلمية " 2022 - 2023 حيث استمرت منافسات مسابقه الموسيقى والكورال الجماعى لمحافظات بني سويف ، السويس، وذلك على مسرح وزاره الشباب والرياضه تحت قياده لجنه التحكيم المكونه الفنانه ناديه مصطفى ، الدكتور عز الدين سليم ، الملحن محمد مدين.

وقد قدمت محافظه بني سويف " مركز شباب ناصر " في مجال الغناء الجماعي تحت قياده مايسترو احمد مصطفي جلال حبيب حياتي، دق يا قلبي ، اما فقره الغناء الفردي اغنيه الناس المغرمين "اداء مؤمن قنديل اغنيه لانك عظيمه"، "اداء احمد مصطفى واخيرا اغنيه بكره يا حبيبي غناء جهاد عبد العزيز.

وفي العزف الجماعي تحت قياده المايسترو احمد عصام - قدموا عزف مقطوعه سماعي نهاوند ميدلي محمد عبد الوهاب ، اما العزف الفردي ناي اداء الحسن سعد ، عود اداء مهند شريف .

فيما عرضت محافظه السويس بمركز شباب فيصل تحت قياده المايسترو محمد احمد نصير عرضها الفني في العزف الموسيقي مقطوعه موسيقى حول العالم ، ميدلي من اعمال عطيه شراره اما العزف الفردي فقدمه ساره صالح عزف على آله الفلوت، احمد عبد الله آله الكمان ،محمد جابر آله الاكورديون .

وفي الغناء الجماعي قدمت ميدلي من اعمال كمال الطويل ، واغنيه ان راح منك يا عين وفي الغناء الفردي عبر شاذلي "بكره يا حبيبي "مصطفى حسام " على قد الشوق" عمر محمد " الناس المغرمين ".

وفي ختام اليوم قدمت عده محافظات بعض من الاعمال الفرديه حيث قدمت محافظه الاقصر عرضها في العزف الفردي اداء مؤمن السيد على اله العود اما الغناء الفردي قدمته ولاء احمد بغدادي في اغنيه بحر الحياه، ايه مصطفى شحات في اغنيه الطير المسافر رانيا يوسف ضياء في اغنيه قريبه منسيه.

اما محافظه الجيزة فقدمت في العزف الفردي رياض اشرف سيد على اله العود محمد ايمن على اله العود وفي مجال الغناء الفردي احمد محمد سعيد في اغنيه الناي المغرمين نوال اشوف ابراهيم. في اغنيه اسمر يا اسمراني محمد سلامه حسن في اغنيه يا قمر يا اسكندراني.

وفيما يخص محافظه القليوبيه قدم ماجد عبد الفتاح اغنيه ومحمد ماهر اغنيه واخيرا هاجر هشام في اغنيه، اما محافظه الدقهليه فكانت اغنيه " قوله له" اداء باسمين السيد واغنيه "ان راح منك يا عين" اداء رنا سمير، واغنيه " قوله له" اداء محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم الزيني في العزف على آله الجيتار فيما قدمت محافظه البحر الاحمر دينا خالد محمد في اغنيه" في يوم من الايام " ايه ياسر في اغنيه" بكره يا حبيبي" ابو الحسن عادل في اغنيه " على صوتك بالغنا " وفي الختام قدمت محافظه دمياط فقراتها في الغناء حمدي رضا في اغنيه " بلاش عتاب" هنا احمد الزهار في اغنيه" من حقك تعاتبني"ان راح منك يا عين ،عبد الرحمن احمد الحلبي في اغنيه" الناس المغرمين "وقد اصطحب المتسابقين للمجالات الغناء الفردى اوركسترا وزاره الشباب والرياضة .