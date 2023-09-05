الشباب والرياضة تنظم ورش "حرفتك مهنتك" بأسيوط وقنا

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية اليدوية، على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك " للنهوض بالفتيات والشباب اقتصاديًا والحفاظ على التراث اليدوي من الاندثار.

وشملت السلسلة تنفيذ ورشة " الريزن " بمركز شباب أبو تيج، بمحافظة أسيوط، بمشاركة ١٤ فتاة من أندية (الفتاة والتطوع)، حيث تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في أعمال الريزين والمشغولات اليدوية بمختلف أشكالها، وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.



وفي نفس السياق تستكمل محافظة قنا في تنفيذ ورشة أسس وخطوات الخياطة والتطريز، بمركز شباب نجع سلامة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تشجيع ودعم المرأة والعمل على التمكين الاقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب، وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لاقتحام سوق العمل الحرة وتمكينهم اقتصاديًا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة.