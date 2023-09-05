تجهيز حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال أعضاء مركز شباب الإمامين والتونسي

تحرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، على تنفيذ برامج التنمية المستدامة بمراكز الشباب، وبمركز شباب الإمامين والتونسي يتم عقد عدد من الأنشطة واللقاءات المستمرة ومتنوعة المحتوى بهدف طموح لا يتوقف عند الجانب المعرفي والتثقيفي فقط، بل دعم ارتباط النشء وأهالي المنطقة بالأماكن التاريخية العريقة، ومن ثم تحقيق الانتماء الذي ينعكس على الحفاظ على هذه الأماكن خصوصًا بعد تطويرها في إطار مساعي الدولة لإحياء القاهرة الفاطمية وتحويل هذه المنطقة لمتحف إسلامي مفتوح.

تتبني الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مودة مشروع طموح لإعداد شباب وأطفال المنطقة، إذْ شهد مركز شباب الإمامين والتونسي الاستعداد لعودة المدارس بتجهيز الحقائب المدرسية بمشتملاتها كمكافأة للأطفال أعضاء المركز الناجحين بالعام الدراسي المنقضي.

كما ينظم مركز شباب الإمامين والتونسي بالتعاون مع مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، حفلات مسرح العرائس لأطفال هذه المناطق ولذوي الهمم والقدرات الخاصة، وتعريفهم أيضًا بأنشطة المركز لتشجيعهم على تنمية مهاراتهم.

هذا ويأتي تنفيذ البرامج التثقيفية التنموية بالتنسيق والدعم من قبل مسئولي وزارة الشباب والرياضة، لا سيما السيد اللواء إسماعيل الفار- رئيس قطاع الشباب، الأستاذة نجوى صلاح- رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الأستاذة غيداء مصطفي مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب.

