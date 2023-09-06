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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

أفضل الأوقات المستحبة للدعاء

دعاء
دعاء

يمكن لطلبة العلم أن يتحروا أوقات الدعاء الفاضلة والتوجه إلى الله بمسائلهم خلالها، آتياً ذكرُ بعضٍ من هذه الأوقات: ما بين الأذان والإقامة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يُرَدُ الدُّعاءُ بين الأذانِ والإقامةِ).

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دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. ردد تلك الكلمات لفك الكرب

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فضل دعاء يوم الجمعة

 عند السجود في الصلاة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاءَ).

 ساعة من ساعات يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شيئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا). 

وقت السحر وجوف الليل الآخر؛ فعن أبي أمامة الباهلي أنّه قال: (قِيلَ يا رسولَ اللهِ: أيُّ الدعاءِ أسمَعُ؟ قال: جَوفَ الليلِ الآخِرِ، ودُبُرَ الصلواتِ المكتوباتِ).

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