فضل دعاء يوم الجمعة

يعد الدعاء من أفضل الأعمال التي يستحب أن يقوم بها المسلم يوم الجمعة، حيث يعد هذا اليوم من أفضل الأيام وأحبها للمولي سبحانه وتعالي، وعلى المسلم أن يداوم على الدعاء في يوم الجمعة.

وفي يوم الجمعة ساعة استجابة للدعاء، ولا يوجد تخصيص لأدعية وأذكار معينة في يوم الجمعة وليلتها، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه، وقراءة سورة الكهف.

ما أجمل أن يتقرب العبد لربه بالدعاء في أى وقت وفي أى يوم، فالدعاء عبادة، وما أجملها إن كانت في يوم الجمعة أفضل الأيام المحببة لله ـ سبحانه وتعالي ـ ويمكن للمسلم الدعاء بما يريد في أي وقت، ولم يرد صيغة لدعاء معين في يوم الجمعة، لا سيما الإكثار من الصلاة على الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم لقوله: " إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ، إنَّ اللهَ حرَّم على الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء".

دعاء الرسول يوم الجمعة

وعن دعاء الرسول يوم الجمعة، الدعاء من خير العبادات وما أفضلها في يوم الجمعة، يوم الخير والبركة، وقد ورد عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قوله: ” إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه.” رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

كما قال صلى الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرًا ".رواه البيهقي وحسنه الألباني. ولم يرد في التفسيرات وجود أدعية محددة كان الرسول ـ صلوت الله عليه ـ يدعو بها في يوم الجمعة، ولكن عناك العديد من الأدعية المأثورة عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم، والتي يمكن للمسلمين الإكثار من الدعاءبها في يوم الجمعة المبارك في السماوات والأرض، ومنها: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال:" اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك،ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي،ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي،إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا، فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها، فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.” رواه أحمد.

ودعاء " اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت،فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت ".

“اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَن سواك”.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك".