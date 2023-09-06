وزارة الهجرة: أوروبا قارة عجوز والشباب المصري مطلب عالمي

أكدت الدكتور سارة مأمون، معاون وزير الهجرة، أن مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن هناك مشروع المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة والذي يستهدف توفير فرص عمل آمنة، معقبة:"نعمل في 14 محافظة من ضمن المحافظات المصدرة للهجرة من خلال التوعية، ونسعى لتوفير فرص عمل آمنة للشباب بعد تدريب وفقًا للمعايير الأوروبية".

الشباب مميز

وشددت على أن الشباب المصري مميزة ولديه قدرة عالية على اكتساب المهارات المنختلفة وهم مطلب للعديد من الدول العالمية، مضيفة: "أوروبا قارة عجوز، حيث أن سن المعاش مرتفع للغاية، وسن الشباب منخفض للغاية، في حين أن أعداد الشباب في مصر مؤهلة ولديه الفرص في الدول العربية والأوروبية ، ونسد الفجوة الخاصة بأسواق العمل الأوروبية، مع توفير فرص آمنة للشباب المصري".

وذكرت أن مبادرة مراكب النجاة حققت اهتمام دولي كبير، ومسئولي الحكومة القبرصية أشادوا بتجربة المركز المصري الألماني، ودول كثيرة في القارة الاوروبية أشادت بذلك.